Боевики обстреляли жилой сектор Трехизбенки: горит противотуберкулезный диспансер

Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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"Сегодня (14.06) перед 9-ю утра боевики обстреляли сел. Трехизбенка в Новоайдарском районе.Минометный огонь велся со стороны оккупированных Сокольников и Пришиба. Несколько мин попали в жилой 5-этажный дом и противотуберкулезный диспансер. Административное здание диспансера загорелось, огонь пока не потушен, на место выехали спасатели", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по предварительным данным, никто из мирных жителей и военных не пострадал, хотя дом почти полностью заселен.

Подробная информация о последствиях обстрела выясняется.

Напомним, 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.