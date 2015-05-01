В БПП заявили о коррупции в сфере поставок продовольствия военным АТО
Поставки питания военным сейчас контролируются тремя компаниями, которые работают непрозрачно с использованием коррупционных схем.
Об этом заявил народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, сообщили УНИАН в пресс-службе БПП.
По его словам, Комитетом Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в настоящее время изучается вопрос пищевого обеспечения армии, общий бюджет которого в этом году составит около 2 млрд грн.
«Крайне важно наработать механизмы уничтожения искусственно созданной монополии, которая просто убивает здоровую конкуренцию. Для нас этот вопрос сегодня в числе сверхважных», – убежден депутат.
По его информации, в настоящее время комитет уже завершил работу по изучению процедуры закупки горюче-смазочных материалов. В результате комплексной проверки, удалось сэкономить почти 110 млн грн государственных средств.
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Также народный депутат сообщил, что комитет изучает вопросы жилищного обеспечения и деятельности отдела капитального строительства Минобороны.
«Мы проанализируем все 27 договоров совместной деятельности. Прежде всего, необходимо детально изучить проблемные объекты. Следующим шагом будет анализ процедуры расчета в соответствии с договорами совместной аренды. А также проверим, имеют ли место случаи передачи частными застройщиками определенного процента квартир в качестве платы за использование под строительство земель, находящихся в собственности Министерства обороны», – отметил Винник.
Народный депутат также сообщил, что с целью выработки реальных механизмов уничтожения коррупции, в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны создан подкомитет по анализу эффективности использования денежных средств Министерством обороны.
«Именно такая структура будет исследовать абсолютно все расходы министерства», – отметил парламентарий.