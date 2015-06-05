Аналитики предупреждают, что Россия может разыграть в Украине смену власти по "грузинскому сценарию"

В Украине может произойти "легальная" смена власти на пророссийских ставленников - так называемый "грузинский сценарий".

Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.

"Нынешняя экономическая и социальная ситуация в Украине приводит к резкой потере рейтинга всеми основными политическими игроками, как во власти, так и оппозиции. Растет протестный электорат и количество людей, которые не доверяют никому из действующих политиков. К средине осени подобная тенденция будет усилена", - говорится в отчете.

Читайте такжеЕсли Донбассу предоставить автономию, Кремль может углубить раскол по линии Восток-Центр-Запад Украины - эксперты

Аналитики отмечают, что растет вероятность появления совершенно новых популистских политических движений и лидеров, которые пока что не активны на рынке и проводят лишь точечные акции.

"Эти политические силы будут использовать украинский патриотический дискурс и соответствующую символику, стоять на формально антироссийских позициях, находиться в оппозиционной нише и пытаться получить рейтинг на популистской волне, апеллируя к восстановлению в Украине социального государства и категории справедливости", - отмечается в отчете Da Vinci AG.

По оценкам экспертов, местные выборы осенью 2015 года станут проверкой на дееспособность этих сил. В случае позитивного результата для них, в Украине будет начата кампания по дискредитации парламента с требованием новых перевыборов законодательного органа. Новые выборы могут принести победу пророссийским проектам и привести к власти правительство, полностью подконтрольное Кремлю, но формально не стоящее на пророссийских позициях.

Читайте такжеКремль радикально меняет стратегию, масштабное наступление боевиков в ближайшие месяцы маловероятно - аналитики

"При таком сценарии Украину ожидает затяжной политический кризис по линии Верховная Рада/Кабмин – Президент. Новая зона политической турбулентности остановит попытки реформирования, отбросит Украину еще дальше в экономическом плане, приведет к новой антиунитарной Конституции и даст возможность для дальнейшего деления страны на зоны влияния", - заявляют аналитики.

В то же время они не исключают, что Москва может ограничиться ставкой на экономический и военный аспект новой политики в отношении Украины. Отличием такой модели является ухудшение последствий для оккупированных территорий Донбасса.