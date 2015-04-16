Украинцам нужно научиться отстаивать интересы, и частая смена власти при этом пугать не должна - правозащитник

Майдан и война - это очередной этап роста украинцев в свободе. И естественно, что Украина сталкивается в этом процессе с болезнями роста.

Об этом в интервью изданию "Новое время" рассказал Мирослав Маринович, авторитетный правозащитник и вице-ректор Украинского католического университета.

"Революция достоинства дала нам национальную солидарность - люди пришли на площадь каждый сам по себе, а вернулись с площади нацией. Но мы все еще не до конца понимаем свободу и не умеем ею пользоваться", - говорит правозащитник.

Маринович подчеркивает, что Майдан - это украинское свободолюбие, но не демократия.

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"Сегодня мы должны научиться создавать настойчивые политические группы, отстаивать свои интересы. Частая смена власти при этом не должна нас пугать", - уверен вице-ректор Украинского католического университета.

Маринович отметил, что создав нацию за год, теперь мы должны ее модернизировать. А это означает избавиться от советской патерналистской модели управления.

"Нынешнему правительству это пока дается с трудом — они хотят сами всем все дать. Но в стране, где идет война и разрушена экономика это невозможно. Нужно отпустить людей и честно сказать: мы не можем вас обеспечить, но создадим условия, чтобы вы помогли себе сами", - уверен правозащитник.

Полное интервью Мирослава Мариновича читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" 17 апреля.