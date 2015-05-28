Соратники Клюева пытаются затянуть снятие с него неприкосновенности и хотят привлечь суд

Об этом он заявил во время заседания регламентного комитета, передает «Украинская правда».

Папиев предложил обратиться в Конституционный суд, чтобы тот дал толкование, "как комитет должен определиться с законностью и обоснованностью представления". Он заявил, что в сентябре будет голосование изменений в Конституцию, которые предусматривают снятие депутатской неприкосновенности.

Он также сочувственно спросил Клюева, почему, по его мнению, Генпрокуратура так спешит, а не хочет дождаться сентября.

В свою очередь, другой бывший член фракции ПР Виктор Бондарь перед этим вновь подчеркнул нехватку доказательств, которые бы подтверждали конфликты между акционерами предприятия "Завод полупроводников".

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"8 лет не было никаких исков и никаких судов, а тут вдруг вспомнили. Нам нужны материалы, в которых прописано, были ли судебные тяжбы между акционерами, чем завершились проверки фонда госимущества, проведенные в прошлом году", - сказал он.

В свою очередь Генпрокурор Виктор Шокин в очередной раз обратил внимание на то, что депутаты требуют доказательств, но отказываются заслушивать их в предусмотренном законом порядке, то есть в закрытом режиме. "Ваша позиция понятна. Вы не хотите слушать доказательстве, которые я вам предлагаю", - сказал Шокин Бондарю.