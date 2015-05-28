Турчинов рассказал об оружии РФ в Крыму: "Искандеры", "Акации" и подлодки с ракетами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время дискуссии "Демократия или авторитаризм: война не против одного, а против всех" в рамках 8-го Киевского форума по безопасности.

"Они, когда мы говорим о ядерном оружии морского базирования, размещают его на своих ракетных надводных кораблях. Так и создают на двух базах в Крыму - Феодосийской и Балаклавской - мощную новую базу подводного флота Российской Федерации", - подчеркнул Турчинов.

По его словам, речь идет о подводных лодках, которые будут оснащены крылатыми ракетами, дальность поражения которых составляет до 2 тыс. км.

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Также Турчинов сообщил, что РФ размещает оружие воздушного базирования. "Это бомбардировщики Ту-22 М3, которые имеют на вооружении ядерные бомбы последней модификации, а также ракеты "воздух-земля", которые угрожают не только Украины, они в первую очередь угрожают Европе", - сказал секретарь СНБО.

Говоря о ядерном оружии наземного базирования, он отметил, что Россия уже начала размещения ракетных комплексов "Искандер К" и "Искандер М", а также 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С19 "Мcта-С" и 2С3 "Акация" и другого вооружения, которое имеет ядерные боезаряды.

"Это угроза, которую надо останавливать, потому что полностью разрушается баланс сил как в Черноморском, так и в Средиземноморском бассейне", - подчеркнул Турчинов.