В Раде раскритиковали решение Кабмина о выделении миллиарда гривень на закупку жилья воинам АТО

Напомним, в среду, 27 мая на заседании Кабинета Министров было принято постановление о выделении 1 млрд грн на соответствующие нужды.

По мнению народного депутата от группы «Відродження» Андрея Шипко, это решение сложно назвать продуктивным.

«Мы вносили на рассмотрение Верховной Рады Украины профильный законопроект 2579, который предполагал использования нескольких инструментов поддержки пострадавшим в зоне АТО. В постановлении Кабмина нашли отображение только несколько пунктов из него, с таким подходом мы продвинемся в решении этой проблемы лишь на миллиметры», – заявил Шипко.

Нардеп отметил, что постановлением Кабмина проигнорированы жилищные проблемы беженцев.

«Когда мы писали законопроект о помощи пострадавшим в зоне АТО, мы имели в виду всех – и воинов, и беженцев. Первых по последним данным – 22 тыс. человек, вторых – более миллиона. Я не понимаю, почему правительство пренебрегло интересами внутренних переселенцев, которые являются неотъемлемой частью украинского народа. Это неуважение и непрофессионализм», – подчеркнул нардеп.

По словам Шипко, в своем законопроекте депутаты группы «Відродження», кроме всего прочего, предлагали схему многоуровневого льготного кредитования жилья для указанных категорий лиц. Человек мог получить компенсацию от государства размером от 25 до 75% в зависимости от социального статуса и количества детей.

«Правительство же пошло примитивным способом - просто выделили 1 млрд. грн., что эквивалентно одной тысяче квартир в столице, которые еще неизвестно как будут освоены. А что делать остальной 21 тыс. бойцов?», – резюмировал Шипко.

По мнению парламентария, правительству стоит системно смотреть на указанную проблему и прислушиваться к мнению оппозиционных депутатов, которые готовы предлагать альтернативу.