Российские медиа распространяют "отчет" партнеров Пшонки о вреде вступления Украины в ЕС - СМИ

Как пишет Европейская правда, основная идея этого 185-страничного документа, подготовка которого, как утверждают авторы, продолжалась с 2013 года – доказать недопустимость присоединения Украины к ЕС.

В частности публикация РИА Новости по этому поводу имеет название "Принятиt Киева в ЕС будет самой большой ошибкой Евросоюза".

Стоит отметить, что швейцарская неправительственная организация "Обсерватория организованной преступности", адрес которой на сайте отсутствует (есть только почтовый ящик в пригороде Женевы), не впервые занимается украинским вопросом.

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Предыдущее упоминание сайта организации о ее активности, датированное ноябрем 2013 года, также касалось Украины. Тогда эта структура сделала заявление о недопустимости освобождения Юлии Тимошенко, также опубликовав соответствующий отчет (однако ссылки на него сейчас не работают).

В 2013 году в заявлениях организации содержалось большое количество комплиментов в адрес тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки, что вызвало вопросы о возможной связи между ними. Кроме того, в 2013 году выяснилось, что "Обсерватория организованной преступности" предоставила СМИ неправдивые данные относительно своей якобы связи с организацией Transparency International, о чем заявил исполнительный директор TI-Украина Алексей Хмара.

Как и два года назад, новый отчет "Обсерватории" не содержит упоминаний об источниках финансирования аналитической работы, но содержит датированные 2013 годом графики с украинским текстом, которые не переведены на язык документа (английский).