Рада рассмотрела законопроект об особом статусе отдельных районов Донбасса (видео)

Законопроект будет рассматриваться не по обычной процедуре, а по отдельной, по которой определяется парламент.

Верховная Рада включила в повестку дня и начала рассмотрение законопроекта об особом статусе отдельных районов Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 297 народных депутатов. Не голосовали в полном составе фракции "Голос" и "Батькивщина".

Также 306 народных депутатов проголосовали за процедуру ad hoc. Это означает, что законопроект будет рассматриваться не по обычной процедуре, а по отдельной, по которой определяется парламент. По законопроекту докладывал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", один из авторов законопроекта Александр Корниенко.

Кроме того, сегодня парламент должен рассмотреть вопрос о создании Временной следственной комиссии для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Среди прочего сегодня будет рассматриваться ряд законопроектов в сфере образования, экономики и обороны. В частности, это вопрос относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора и законопроект о разведке.

Также парламентарии рассмотрят проект постановления об обеспечении исполнения решений Конституционного суда в сфере социальной защиты населения.

Кроме того, сегодня депутаты должны рассмотреть законопроект относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного Креста к лицам, взятых под стражу.