Эксперт объяснил, почему сейчас "нет смысла" менять закон об особом статусе ОРДЛО

Причина заключается в том, что "мы не контролируем эту территорию".

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что к новой "нормандской" встрече, которая может состояться весной 2020 года, нецелесообразно вносить изменения в закон о так называемом особом статусе Донбасса.

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"Его нужно просто пролонгировать, чтобы соблюсти процедуру, о которой договорились в Париже", – сказал он «Обозревателю».

По словам эксперта, "судя по тем результатам, которые мы получили на парижском саммите, сейчас нет смысла вносить изменения в этот закон". "В этом законе мы все выписали, но он все равно не действует, и действовать он не будет", – убежден он.

Как пояснил Жданов, причина заключается в том, что "мы не контролируем эту территорию, там не действует юрисдикция Украины". Таким образом, "чтобы мы здесь не приняли, если закон не написали сами эти ребята так, как они хотят, они никогда не будут его выполнять", – убежден эксперт.