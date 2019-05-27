Освобождение украинских моряков: МИД обратится к международным партнерам с просьбой повлиять на Россию

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что Украина будет просить министров иностранных дел стран-партнеров требовать от Российской Федерации выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении украинских моряков и судов.

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Об этом Зеркаль сообщила в эфире "Радио НВ". "Завтра мы обращаемся ко всем нашим партнерам. Мы готовим письма на министров иностранных дел с тем, чтобы они все обратились к Российской Федерации, к господину Путину, к господину Лаврова с тем, что они обязаны в соответствии с Международной морской конвенции выполнить решение трибунала и отпустить моряков и наши суда", - отметила Зеркаль.

Она уточнила, что Украина обратится к министрам иностранных дел всех стран-партнеров и стран, которые являются сторонами Международной конвенции ООН по морскому праву.

Цель обращения будет заключаться в том, чтобы международное сообщество оказывало давление на РФ с целью выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и судов.

"Мы еще будем обращаться к генеральному секретарю ООН с тем же, чтобы они обеспечили выполнение приказа, как это предусмотрено процедурой", - сказала Зеркаль.

По словам заместителя министра, Украина будет на всех международных площадках обращаться с соответствующей просьбой.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца, до конца июля.

25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины в РФ. Суд обязал Россию освободить 24-х украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд о выполнении приказа об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины в РФ об освобождении захваченных военных судов и моряков.