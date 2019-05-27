У Путина прокомментировали решение Трибунала ООН об украинских моряках

Кремль не собирается менять позицию относительно возможности освобождения 24 украинских моряков.

Позиция Кремля относительно возможности освобождения 24 украинских моряков не изменится, и они останутся под стражей, несмотря на решение Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает газета "Ведомости".

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с "нарушением закона о границе" и состояться суд", — сказал он.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (часть 3 статья 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных и судов.

25 мая суд ООН обнародовал решение о применении временных мер в деле по иску Украины в РФ. Суд обязал Россию освободить 24 украинских моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных. Согласно решению суда, РФ до 25 июня должна проинформировать суд об исполнении приговора об освобождении украинских моряков и судов.

В МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имеет юрисдикции рассматривать требования Украины к РФ освободить захваченных моряков и военные суда.