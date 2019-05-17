Советник Порошенко написал заявление об увольнении

Бирюков также приложил фотографию своего заявления.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал заявление об увольнении.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Побуду в тренде. Тем более, что такая достойная компания", - подписал Бирюков фото с заявлением.

Опубликованный снимок документа об увольнении подписан 17 мая.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 17 мая, об отставке заявили глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.