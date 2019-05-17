Турчинов подал в отставку (документ)

Секретарь СНБО заявил о готовности и в дальнейшем защищать Украину непосредственно на военной службе в любом подразделении или формировании.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в заявлении.

Турчинов отметил, что, «учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну».

СМИ показали снимок заявления секретаря СНБО Александра Турчинова об отставке с должности.

Документ, датированный 17 мая 2019 года, опубликовала "Украинская правда" в своем Telegram-канале УП.Off the record.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко назначил на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова в декабре 2014 года.