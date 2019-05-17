Ирина Луценко подала заявление об освобождении от должности представителя президента в Раде

Она находилась на этой должности с 3 апреля 2017 года.

Представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко подала заявление об освобождении от должности представителя президента в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время брифинга.

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"Сегодня фактически последний день, последняя пленарная неделя, и заканчиваются полномочия мои как представителя президента Порошенко в парламенте. Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он освободил меня от этой должности", - сказала Луценко.

Она отчиталась о работе, проделанной ею в период работы в качестве представителя президента в парламенте.

Луценко также напомнила, что указ о ее назначении Порошенко подписал 3 апреля 2017 года.