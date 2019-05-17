Глава МИД Климкин написал заявление об увольнении (видео)

Климкин отметил, что в 20 апреля направит заявление в Верховную Раду и уже новому президенту Владимиру Зеленскому.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке с должности, и в понедельник, 20 мая, направит его в Верховную Раду и новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом глава МИД сообщил в своем видеообращении, опубликованном в Facebook.

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"Как я и обещал, только что написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, я направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", отметил Климкин.

"Я считаю, что так правильно. Правильно по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку, в конце концов, нам она нужна", - добавил министр.