Украинские посольства по всему миру информируют о "паспортной агрессии" России

Генсек и все государства-члены ООН проинформированы о "паспортной агрессии" Кремля.

Украина уведомила послов стран-членов ООН и генсека организации Антониу Гуттериша о новом этапе гибридной агрессии России против Украины - начале предоставления российского гражданства украинцам.

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Об этом на своей странице в Twitter сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. «Генсек и все государства-члены ООН уже проинформированы. Продолжение следует», - написал он.

Политический директор МИД Алексей Макеев уточнил в Twitter, что 2 мая все украинские посольства сообщат о «паспортной агрессии» Москвы - «очередном гибридном оружии преступного кремлевского режима в его болезненных попытках восстановить советчину».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили граждане Украины.