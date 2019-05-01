МИД требует от России незамедлительно отменить все решения о паспортизации граждан Украины

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркивают, что все правовые акты властей РФ о предоставлении украинцам российского гражданства являются юридически ничтожными.

Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД в связи с очередным противоправным решением РФ, направленным на упрощение процедуры получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины.

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«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает очередной шаг кремлевского режима по расширению категорий граждан Украины, которым может быть предоставлено российское гражданство в упрощенном порядке. Это является еще одним фактом грубого нарушения со стороны Российской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины», - сказано в документе.

В МИД подчеркивают, что все правовые акты российских властей о предоставлении украинцам российского гражданства являются юридически ничтожными.

«Обнародованный сегодня указ президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года №187 «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», как и все предыдущие и возможные будущие нормативно правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной», - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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Также МИД отметили, что особенно циничной является задекларированная цель принятых российской стороной решений - «защита прав и свобод человека и гражданина», поскольку права и свободы граждан Украины начали грубо нарушаться с началом российской вооруженной агрессии и оккупации Российской Федерацией части суверенной территории Украины - Автономной Республики Крым и г. Севастополь, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

«МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия.

Украина оставляет за собой право на принятие эффективных мер по защите национальной безопасности, законных прав и интересов украинских граждан в соответствии с международным правом и законодательством Украины», - говорится в заявлении.

Также отмечается, что украинская сторона продолжит активную работу с международными партнерами над ужесточением консолидированного санкционного давления на кремлевский режим.

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«Зарубежным дипломатическим учреждениям Украины поручено безотлагательно информировать иностранные столицы о «паспортной агрессии» Российской Федерации. Ожидаем от наших международных партнеров ужесточения санкций против кремлевского режима.

Соответствующая нота протеста будет безотлагательно вручена российскому МИД», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса.

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29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

Сегодня, 1 мая, Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. на получение гражданства РФ в упрощенном порядке получили граждане Украины, не имеющие гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, супруги и родители.