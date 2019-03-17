Порошенко определился с исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что до официального назначения указом президента председателя службы ведомством уполномочены управлять двое первых заместителей - Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки первого заместителя председателя СВР Андрея Алексеенко.

Об этом говорится в указе президента №80/2019 от 16 марта 2019 года.

"Первому заместителю председателя Службы внешней разведки Украины Алексеенко Андрею Викторовичу временно исполнять обязанности председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

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Напомним, 15 марта в Службе внешней разведки УНИАН сообщили, что СВР до официального назначения указом президента председателя службы уполномочены управлять два первых заместителя - Андрей Алексеенко и скандальный Сергей Семочко. Оба первые заместители будут исполнять обязанности председателя службы согласно своим направлением работы.

Однако, после публикации этой новости в тот же день на официальном сайте Службы внешней разведки появилось опровержение информации относительно осуществления ее руководства, которая была ранее предоставлена информагентству УНИАН. В частности в СВР заявили, что якобы не предоставляли комментариев УНИАН. Однако, телефонный разговор корреспондента с пресс-службой СЗРУ по номеру (044) 481-6-481 зафиксирован на диктофонной записи.

Предыдущего руководителя СВР Егора Божка Порошенко уволил с должности 13 марта. А уже 14 марта премьер-министр Владимир Гройсман назначил Божко заместителем министра иностранных дел Украины.