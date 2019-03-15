Служба внешней разведки странным образом опровергла ранее предоставленную информацию относительно руководства СВРУ
На официальном сайте Службы внешней разведки Украины (СВРУ) появилось опровержение информации относительно осуществления ее руководства, которая была ранее предоставлена информагентству УНИАН.
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В сообщении Службы говорится о том, что СВР якобы не предоставляла комментария УНИАН относительно того, что Службой внешней разведки до назначения нового председателя уполномочили управлять двух первых заместителей.
В то же время, 15 марта, около 10.00 состоялась телефонная беседа корреспондента УНИАН в пресс-службе СЗРУ по номеру (044) 481-6-481, которая зафиксирована на диктофонной записи.
Во время беседы, отвечая на вопрос, будет ли кто-то исполнять обязанности Председателя СВРУ до указа президента о назначении главы ведомства, лицо, которое представилось сотрудником пресс-службы СВРУ ответило следующее: «У нас есть в штате два первых заместителя, они уполномочены выполнять обязанности по линии кураторства».
«Что касается руководства Службы – оно все на месте. Есть два первых заместителя, которые уполномочены согласно своих обязанностей выполнять обязанности», - еще раз повторил собеседник.
Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента - первые заместители Сергей Семочко и Андрей Алексеенко являются равнозначными, представитель СВР ответил: «Да, да».
Агентство УНИАН предполагает, что такое неожиданное сообщение на официальном сайте Службы внешней разведки Украины относительно опровержения ранее предоставленной информации связано с неоднозначным восприятием в обществе личности Сергея Семочко.
Как сообщал УНИАН, 3 октября 2018 года НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. Журналисты программы «Наші гроші с Бігусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.
Шевченковский районный суд Киева 28 ноября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что согласно данным Департамента контрразведки СБУ, гражданская жена Семочко и ее дочь имеют гражданство РФ. В ходатайстве следователя указывалось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через своих родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар».
16 декабря 2018 года на пресс-конференции президент Петр Порошенко заявил, что будет принимать решение относительно увольнения Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки по результатам завершения проверки контрразведкой СБУ.
24 января 2019 года тогдашний председатель СВРУ Егор Божок в интервью изданию «Левый берег» заявил, что лишил Семочко доступа к гостайне, хотя допуск у него остается. Решение лишить доступа Семочко к гостайне, по словам Божко, он принял на основании информации от СМИ. И сам Семочко это решение поддержал.
14 марта президент уволил Божко с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.