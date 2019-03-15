Скандальный Семочко будет одним из руководителей Службы внешней разведки, пока не назначат нового главу

Оба первых заместителя будут исполнять обязанности председателя службы согласно своему направлению работы.

Службой внешней разведки Украины до официального назначения указом президента председателя службы уполномочены управлять двое первых заместителей - Андрей Алексеенко и Сергей Семочко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, оба первых заместителя будут исполнять обязанности руководителя службы согласно своему направлению работы.

«У нас в штате есть два первых заместителя: Андрей Алексеенко и Сергей Семочко - они уполномочены исполнять обязанности председателя службы по линии своего кураторства до соответствующего указа президента о назначении председателя СВРУ», - заявили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 3 октября 2018 года НАБУ по материалам журналистского расследования в отношении первого заместителя председателя Службы внешней разведки Семочко зарегистрировало уголовное производство по ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины. Журналисты программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

Шевченковский районный суд Киева 28 ноября 2018 года удовлетворил ходатайство следователя, в котором говорилось, что согласно данным Департамента контрразведки СБУ, гражданская супруга Семочко и ее дочь имеют гражданство РФ. В ходатайстве следователя отмечалось, что для установления обстоятельств возможного совершения Семочко как лично, так и через свои родственников государственной измены, необходимо получить подробную информацию о связи их абонентских номеров телефонов у оператора мобильной связи «Киевстар».

16 декабря 2018 года на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет принимать решение об увольнении Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки будет по результатам завершения проверки контрразведкой СБУ.

24 января 2019 года тогдашний председатель СВРУ Егор Божок в интервью изданию «Лівий берег» заявил, что лишил Семочко доступа к гостайне, хотя допуск у него остается. Решение лишить доступа Семочко к гостайне, сказал Божок, он принял на основании информации из СМИ. И сам Семочко это решение поддержал.

14 марта президент уволил Божко с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.