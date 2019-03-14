Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
17:22, 14 марта 2019Политика
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Соответствующий указ главы государства обнародован на его официальном сайте.
Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года / InfoResist
Президент Петр Порошенко уволил Егора Божко с поста главы Службы внешней разведки.
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Соответствующий указ главы государства обнародован на его официальном сайте.
Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.
Служба внешней разведки - государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.
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