Порошенко уволил главу Службы внешней разведки

Соответствующий указ главы государства обнародован на его официальном сайте.

Президент Петр Порошенко уволил Егора Божко с поста главы Службы внешней разведки.

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Соответствующий указ главы государства обнародован на его официальном сайте.

Божко был назначен на эту должность в сентябре 2017 года.

Служба внешней разведки - государственный орган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.