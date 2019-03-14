Уволенного главу Службы внешней разведки пристроили заместителем министра Климкина

Сегодня президент Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман назначил Егора Божка заместителем министра иностранных дел Украины. Читайте такжеПорошенко уволил главного СБУшника Сумщины Текст соответствующего распоряжения премьера № 144-р обнародован на Правительственном портале. "Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе. Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, президент Петр Порошенко уволил Божка с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года. Отметим, что распоряжение Кабмина датировано 13 марта 2019 года.

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