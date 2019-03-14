Уволенного главу Службы внешней разведки пристроили заместителем министра Климкина
19:27, 14 марта 2019Политика
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Сегодня президент Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.
Сразу после увольнения Егора Божка назначили замом Климкина / фото пресс-служба президента
Премьер-министр Владимир Гройсман назначил Егора Божка заместителем министра иностранных дел Украины.
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Текст соответствующего распоряжения премьера № 144-р обнародован на Правительственном портале.
"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, президент Петр Порошенко уволил Божка с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.
Отметим, что распоряжение Кабмина датировано 13 марта 2019 года.
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