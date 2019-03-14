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Уволенного главу Службы внешней разведки пристроили заместителем министра Климкина

19:27, 14 марта 2019
Политика
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Сразу после увольнения Егора Божка назначили замом Климкина / фото пресс-служба президента

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Текст соответствующего распоряжения премьера № 144-р обнародован на Правительственном портале.

"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем Министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, президент Петр Порошенко уволил Божка с должности председателя Службы внешней разведки, которую он возглавлял с сентября 2017 года.

Отметим, что распоряжение Кабмина датировано 13 марта 2019 года.

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Теги: #Климкин#божок главой разведки