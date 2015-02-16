В Минобороны считают, что неправильно говорить о соблюдении перемирия с некоторыми нарушениями
23:52, 16 февраля 2015Политика
3788 0
Украинская сторона готова к отводу вооружений от линии разграничения в зоне АТО, однако пока не видит соблюдения со стороны боевиков договоренности о прекращении огня.
Украина готова отвести вооружение, но обстрелы не прекратились / © UNIAN
Об этом заявил замначальника управления информтехнологий Министерства обороны Сергей Галушко в эфире программы "Свобода слова", пишет Украинская правда.
"Будет прекращение огня, наша сторона готова, может быть, даже немножко на опережение, начать первыми отвод (вооружений). Но о режиме прекращения огня речь пока не идет", - сказал Галушко.
Читайте такжеМинобороны Польши о перемирии в Украине: Самое трудное еще впереди
Он не считает правильным утверждать, что режим прекращения огня соблюдается за исключением некоторых нарушений.
"Отдельные нарушения", измеряемые сотней обстрелов, - это нонсенс", - заявил Галушко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter