В Минобороны считают, что неправильно говорить о соблюдении перемирия с некоторыми нарушениями

Об этом заявил замначальника управления информтехнологий Министерства обороны Сергей Галушко в эфире программы "Свобода слова", пишет Украинская правда.

"Будет прекращение огня, наша сторона готова, может быть, даже немножко на опережение, начать первыми отвод (вооружений). Но о режиме прекращения огня речь пока не идет", - сказал Галушко.

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Он не считает правильным утверждать, что режим прекращения огня соблюдается за исключением некоторых нарушений.

"Отдельные нарушения", измеряемые сотней обстрелов, - это нонсенс", - заявил Галушко.