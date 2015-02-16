Шокин: оснований для задержания Ахметова нет, кто следующий - не скажу

Об этом новоназначенный Генпрокурор заявил на брифинге 16 февраля, комментируя вероятную причастность Ахметова к предложению взятки в сумме до 25 млн долларов защитникам Щастинской ТЭС - батальону "Айдар" - за то, чтобы они прекратили охрану объекта, пишет Украинская правда.

"На данный момент для этого (задержания) оснований нет", - отметил Шокин.

Читайте такжеДля задержания Ефремова СБУ и ГПУ провели "интересную спецоперацию" - ШокинОн также не сообщил фамилий бывших и нынешних высоких чиновников, которых проверяют на причастность к финансированию или пропаганде сепаратизма, но заверил, что никто из них - в случае наличия доказательств - не избежит ответственности.

"Кто следующий - не скажу. Но вы это увидите, и очень скоро", - пообещал Шокин.