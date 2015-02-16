Шокин: оснований для задержания Ахметова нет, кто следующий - не скажу

14:46, 16 февраля 2015
Политика
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Генпрокурор Украины Виктор Шокин на данный момент не видит оснований для задержания олигарха Рината Ахметова.

Шокин заявил, что Ахметова задерживать не будут

Об этом новоназначенный Генпрокурор заявил на брифинге 16 февраля, комментируя вероятную причастность Ахметова к предложению взятки в сумме до 25 млн долларов защитникам Щастинской ТЭС - батальону "Айдар" - за то, чтобы они прекратили охрану объекта, пишет Украинская правда.

"На данный момент для этого (задержания) оснований нет", - отметил Шокин.

Читайте такжеДля задержания Ефремова СБУ и ГПУ провели "интересную спецоперацию" - ШокинОн также не сообщил фамилий бывших и нынешних высоких чиновников, которых проверяют на причастность к финансированию или пропаганде сепаратизма, но заверил, что никто из них - в случае наличия доказательств - не избежит ответственности.

"Кто следующий - не скажу. Но вы это увидите, и очень скоро", - пообещал Шокин.

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