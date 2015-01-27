Год назад по регионам прокатилась волна промайдановских протестов и штурмов ОГА

Львов

В полдень 23 января около двух тысяч львовян пришли под стены Львовской облгосадминистрации на акцию в рамках всеукраинской забастовки. Впоследствии они массово начали заходить в здание облгосадминистрации, чтобы пообщаться с главой администрации Олегом Салом, и объявили, что "берут власть в свои руки" и будут блокировать здание.

Глава ОГА написал заявление об увольнении, однако почти сразу заявил, что сделал это под давлением.

Ровно

В этот же день после Народного вече несколько тысяч ровенчан отправились в помещение Ровенской облгосадминистрации и захватили ее, разбив стекла в окнах и взломав входную дверь.

Все заместители председателя ОГА написали заявления об увольнении.

После окончания рабочего дня чиновники и правоохранители освободили помещение под гарантии митингующих, что они будут отвечать за сохранность здания и имущества.

Черкассы

Вечером 23 января около 2 тысяч митингующих отбросили милиционеров от входа в Черкасскую облгосадминистрацию и выломали дверь.

Работники милиции забаррикадировались внутри здания и отбивались, применяя слезоточивый газ и воду из шлангов. Из окон ОГА у людей время от времени бросали предметы и вазоны, в результате чего подверглась тяжелой травмы участница митинга.

Позже люди прекратили штурм, немного отошли от ОГА и разожгли костер.

Впоследствии активистам удалось захватить помещение Черкасского областного совета, расположено в здании облгосадминистрации, но с другой стороны.

Затем в городе начались массовые аресты участников штурма. Утром 24 января сообщалось о 58 задержанных.

Тернополь

После вече на Театральной площади в Тернополе митингующие двинулись к зданию Тернопольской областной государственной администрации, в котором также расположено помещение областного совета. После дискуссий с правоохранителями люди в конце концов оттеснили их, около тысячи активистов Майдана проникли внутрь.

После этого митингующие, депутаты и правоохранители договорились, что депутаты и милиционеры будут дежурить на тех этажах, где будут ночевать люди, чтобы не допустить провокаций или уничтожение имущества, однако не будут пытаться их оттуда вытурить.

Винница

Утром в Виннице митингующие, как только началась сессия областного совета, начали штурм помещения ОГА и облсовета.

Депутаты через черные ходы начали покидать помещение ОГА, губернатор также покинул помещение через «живой коридор» милиции. Помещение также оставили и правоохранители. Во время штурма пострадало несколько человек.

Черновцы

Утром 24 января состоялся штурм Черновицкой ОГА, где как раз должна была состояться сессия облсовета. Под зданием собралось от 500 до двух тысяч человек. Во время попытки выйти к митингующим получил травмы председатель облсовета Михаил Гайничера.

Впоследствии митингующие ворвались в помещение с черного хода и вступили в переговоры с милицией, по итогам которых часть правоохранителей и работники облсовета и облгосадминистрации покинули помещение.

Часть милиционеров осталась в админздании на лестнице, ведущей в высших этажей. В то же время, по первому этажу здания свободно передвигались люди, которые принимали участие в штурме.

Ивано-Франковск

Днем 24 января после долгих стычек с правоохранителями иванофранковцам удалось захватить ОГА и вывести работников, которые не успели покинуть свои рабочие места. Здание перешло под контроль майдановцев.

Хмельницкий

24 января после завершения сессии облсовета около двух тысяч митингующих начали требовать отставки губернатора Василия Ядухи и начали штурмовать кордон правоохранителей на пути к кабинету губернатора. Начались схватки, во время которых были повреждены мебель, картины и т.д. Стычки происходили около 30 минут, после чего комендант местного Евромайдана Юрий Смаль пошел на переговоры с руководством области.

Митингующие заняли первый и второй этажи здания.

Запорожье

26 января около 14:00 произошла попытка штурма ОГА в Запорожье после того, как председатель облгосадминистрации Александр Пеклушенко вышел к митингующим и заявил, что он не намерен снимать с себя полномочия губернатора и выходить из Партии регионов.

В 14.15 штурм здания приостановился и начались переговоры между активистами и силовиками.

Вечером люди остались на площади перед ОГА, принесли теплые вещи, разожгли костры по периметру, принесли автомобильные шины, но не зажигали их. Однако милиция атаковала митинг, жестоко разогнав его, после чего в городе началось уголовное преследование активистов.

Днепропетровск

В этот же день около двух тысяч человек пытались взять штурмом ОДА в Днепропетровске.

В результате противостояния пострадали 10 человек, было задержано 14.

Также с 22 по 27 февраля состоялись массовые митинги или попытки захвата органов власти в Ужгороде, Кировограде, Полтаве, Сумах, Чернигове и крупных районных центрах нескольких областей.