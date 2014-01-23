Милиция покинула здание ОГА в Ровно

Как передает корреспондент УНИАН, договоренность о том, что милиционеры уйдут из здания, была достигнута после длительных переговоров и гарантии протестующих, что они будут отвечать за сохранность помещения и имущества.

В здании остались только сотрудники Государственной службы охраны, которые работают здесь, как и в обычные дни.

Часть участников акции протеста ушла из помещения ОГА на Майдан Независимости, где вечером проводилось Народное вече. Сейчас они снова вернулись к админзданию ОГА.

Также сегодня заместители председателя Ровенской ОГА написали заявления об увольнении. По их словам, это было сделано для избежания кровопролития.

Как сообщал УНИАН, участники акции протеста, которые сегодня штурмом заняли помещение Ровенской облгосадминистрации, не планируют его освобождать. Протестующие намерены держать осаду главного административного помещения области в течение всей ночи. Завтра они рассчитывают на помощь еще большего количеству людей, которые придут их поддержать.

После Народного вече, которое состоялось сегодня в полдень на площади Независимости в Ровно и которое собрало несколько тысяч людей, его участники отправились к Ровенской облгосадминистрации. Протестующие выломали входную дверь и добрались до помещения.

Они поставили требование перед исполняющим обязанности губернатора области Анатолием Юхименко (председатель ОГА Василий Берташ находится в отпуске) связаться в телефонном режиме с Президентом Виктором Януковичем, чтобы тот убрал бойцов "Беркута" и внутренние войска из столицы. Люди также требовали передачи власти Народной раде.