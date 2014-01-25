Винницкую ОГА захватили митингующие

Об этом в своем Твиттере написал депутат Андрей Шевченко, сообщает Украинская правда.

"В здании винницкого облсовета взрывы, газ... Вытаскиваем руководителей области к людям", - написал он.

По состоянию на 10:40 Твиттер Свободы сообщает, что "Община взяла ОГА, Народ занял здание администрации".

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие требуют отставки губернатора Ивана Мовчана.

Движение транспорта в центре города перекрыто. Руководитель областной милиции Виктор Русин пытался уговорить людей успокоиться, чтобы депутаты облсовета должны проголосовать за обращение о политической ситуации, но люди требовали отставки губернатора.

Депутаты через черные ходы начали покидать помещение ОГА. Губернатор также покинул помещение ОГА через «живой коридор» милиции.

Помещение также покинули правоохранители, но они сейчас остаются перед зданием. Также кареты «скорой» госпитализируют людей, пострадавших во время столкновений. Их количество пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, утром в Виннице митингующие, как только началась сессия областного совета, начали штурм здания ОГА и облсовета.

Многочисленные сотрудники милиции пытались сдержать людей. Перед митингующими выступил губернатор Иван Мовчан, который заявил, что под стенами ОГА стоит группа радикально настроенных людей, которые никого не слушают, и призвал продолжить сессию.

Депутаты были готовы голосовать за обращение, в котором говорится о призыве безотлагательно отправить правительство в отставку, отменить законы «16 января» и восстановить Конституцию 2004 года, но председатель облсовета Сергей Татусяк затянул голосование и депутаты начали покидать сессионный зал.