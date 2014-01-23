В Черкассах митингующие захватили помещение Черкасского облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как не удалось попасть в помещение ОГА, митингующие перешли к входу в помещение Черкасского облсовета. Там они без всякого сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение.

В здании Черкасской ОГА на первом этаже уже выбиты все стекла. Милиция с третьего этажа поливает митингующих водой. Нескольким участникам штурма удалось залезть в кабинеты ОГА на первом этаже через выбитые окна. Они выбрасывают оттуда документы и жгут их.

Сейчас молодые люди выломали двери в Дом советов со стороны улиц Байды Вишневецкого и три двери с Крещатика. Участники протеста уже попали в малый сессионный зал облсовета. В помещении они крушат мебель, выносят ее на улицу и там жгут в крупных очагах.

Стены Дома советов митингующие обрисовали лозунгами и национальной символикой.

Сейчас радикально настроенная молодежь захватила два этажа ОГА.

На третьем этаже, где находится кабинет главы Черкасской ОГА, несколько охранников и милиционеры, отражают атаки молодежи.

По сообщению активистов, три автобуса с работниками «Беркута», которые дежурили возле ОГА, после переговоров с митингующими, сели в автобусы и уехали не вмешиваясь в столкновения.

Как сообщал УНИАН, активистам местного Евромайдана не удалось захватить помещение облгосадминистрации.

Вечером в Черкассах состоялся митинг на Соборной площади. После митинга активисты черкасского Евромайдана призывали людей подойти к входу в Черкасской облгосадминистрации. Когда митингующие приблизились к входу в ОГА, подбежали почти пятьдесят правоохранителей, которые выстроились «стенкой» перед входом.

Почти 2 тысячи митингующих оттеснили милиционеров от входа в ОГА и выломали двери. С облгосадминистрации милиционеры применяли слезоточивый газ и поливали из нескольких пожарных шлангов водой. В ответ летели дымовые шашки и петарды, прозвучало несколько взрывов светошумовых гранат. На первом этаже выбиты некоторые окна, митингующие выломали видеокамеру над входом в ОГА. Люди скандировали «Банду геть!». Некоторые участники штурма вынимали камни из мостовой и кидали в помещение. Люди из соседних домов в центре города начали приносить теплые вещи тем, кого намочили водой из шлангов.

Впоследствии активисты прекратили штурм, немного отошли от ОГА и разожгли костер.