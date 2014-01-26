В Запорожье милиция разогнала Евромайдан под ОГА

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

Вечером люди остались на площади перед ОГА, принесли теплые вещи, разожгли костры по периметру, привлекли автомобильные шины, но не поджигали их.

Сам Андрющенко собирался призвать людей разойтись, потому что была информация о возможном разгоне, но милиционеры «с матами и палками выгнали людей из торгового центра «Байда», где грелась группа митингующих, а потом начала полную зачистку майдана».

Напомним, в Запорожье активисты Евромайдана собираются под облгосадминистрацией, сейчас на площади под зданием - около 6 тыс. активистов

Об этом на своей странице Facebook сообщил очевидец, журналист Юрий Гудименко.

По его данным, милиции под ОГА - около 500 человек.

"Здание окружено милицией со щитами, в полном обмундировании. Напряжение дикое", - отметил Гудименко.

Когда люди подходят ближе к окружению, силовики поднимают щиты, держат наготове дубинки и газовые баллончики. На стоянке ОГА дежурит пожарная бригада и стоит автозак.

Напомним, сегодня была предпринята попытка штурма Запорожской ОГА.