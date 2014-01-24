58 участников штурма облгосадминистрации Черкасс доставлены в милицию

Об этом сообщает Сектор связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области.

Как отмечается в сообщении, милиция обеспокоена тем, что отдельные лица совершают ряд правонарушений, связанных с массовыми беспорядками, погромами, уничтожением имущества и захватом зданий, «в частности 23 января на Соборной площади Черкасс граждане в количестве около 300 человек, игнорируя требования правоохранителей о сохранении спокойствия и недопущении массовых беспорядков, направились к обласной государственной администрации, выломали двери и зашли в фойе, повредили и подожгли имущество. Молодые люди использовали пиротехнические средства, камни, железные прутья».

По факту совершенных уголовных преступлений следственным отделом Сосновского райотдела милиции открыты уголовные производства по признакам ч. 2 ст . 342 (сопротивление представителю правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Работниками милиции доставлены в Сосновский райотдел милиции 58 человек. В настоящее время проводится опрос и установление роли каждого в массовых беспорядках.

УМВД Украины в Черкасской области обращается к гражданам, жителям Черкасской с просьбой не поддаваться на провокации и оставаться на позиции соблюдения законодательства Украины, решать сложную ситуацию мирным путем.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах 23 января активистам удалось захватить помещение Черкасского областного совета, которое находится в здании облгосадминистрации, но с другой стороны. После того, как не удалось попасть в помещение ОГА, митингующие перешли ко входу в здание облсовета. Там они без всякого сопротивления выломали дверь и ворвались в помещение. Около 23.00 сотрудники милиции освободили помещение облсовета от митингующих.