Митингующие в Черновцах штурмуют ОГА (фото)

Возле ОГА сейчас находится примерно 500 человек, они кричат "Позор", "Папиева в отставку", "Это наше помещение", передает Украинская правда со ссылкой на портал Молодой буковинец.

Центральные двери были закрыты. Журналисты и депутаты пытались попасть через боковые двери, но и туда никого не пускают.

Среди митингующих преимущественно мужчины и молодые парни. Большинство из них в масках или прикрывают лица шарфами.

Протестующие выломали боковые двери выломали и разбили несколько викон. Разбили окна на центральных дверях, сняли табличку "Черновицкая областная ОГА". Милицейские щиты, прикрывавшие входные двери толпа уже выбросила.

В холле ОГА стоит примерно 20-30 бойцов внутренних войск и никого не пускают. Митингующие, которым удалось туда попасть, пытаются отобрать у них щиты. Милиция применяет слезоточивый газ.

Среди митингующих под помещением ОГА стоит немало оппозиционных областных депутатов. Депутат облсовета Тадей Яценюк рассказал, что он пришел к ОГА примерно в 9.30. И хотя сессия должна начаться в 10.00, его не пустили в помещение. Все двери были закрыты. Милиция не отреагировала на его удостоверение.

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Тадей Яценюк утверждает, что, по его информации, "регионалы" собрались еще задолго до начала сессии. После этого закрыли двери и никого не пустили.

Позже к митингующим вышел губернатор Михаил Папиев. Люди сразу начали скандировать "Заявление, заявление!".

Папиев сообщил, что сейчас началась сессия ОГА, на которой должен быть принят бюджет области и сказал, что "заявления не будет". Он завел с собой в сессионный зал оппозиционных депутатов, которые не могли туда попасть.

Как сообщает Букинфо, собралось не менее 2 тысяч митингующих. Председателя облсовета Михаила Гайничеру травмировали, когда тот вышел к митингующим. Сессию закрыли.

Как известно, 22 января митингующие заняли ряд обладминистраций, в частности во Львове, Ровно и Тернополе. В Черкассах милиция ночью отбила ОГА, 58 человек задержаны.