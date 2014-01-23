Во Львове захватили облгосадминистрацию

Сегодня, 23 января, около двух тысяч львовян в полдень пришли под стены Львовской облгосадминистрации на акцию в рамках общеукраинского забастовки. Впоследствии они массово начали заходить в здание облгосадминистрации, чтобы пообщаться с главой администрации Олегом Сало, и объявили, что «берут власть в свои руки» и будут блокировать здание, сообщает Zaxid.net.

Согласно сообщению, вся площадь перед облгосадминистрацией заполнена людьми, которые кричат «Заходим!», «Революция!» и призывают друг друга заходить спокойно, не бить окна и не портить имущества.

Инициативная группа объявила, что люди блокируют администрацию и берут власть в свои руки. Охрана не смогла сдержать людей, потому что их очень много.

Людей в здании возглавляют депутат областного совета от партии УДАР Оксана Юринец и заместитель председателя Львовского облсовета Валерий Пятак.

На вопрос относительно требований, Валерий Пятак сказал, что они хотят поговорить с главой администрации, услышать его позицию, ведь за два месяца Євромайдану тот ее так и не озвучил.

«Люди зашли, начали колядовать. По словам охраны, к ним вышел кто-то из заместителей председателя Львовской облгосадминистрации Олега Сала и сказал впустить людей. Они поднялись на второй этаж к кабинету Сала, люди начали петь гимн», - рассказали журналистам очевидцы.

Как рассказал представитель инициативной группы Ростислав Пелех, в Львовской облгосадминистрации создают Народную раду, и, в соответствии со статьей 5 Конституции Украины, власть на местах берут на себя народные избранники - депутаты Львовского областного совета.

Также инициативная группа объявила о том, что люди зайдут и в другие административные здания во Львове, например, в налоговуюю, к таможенникам и др. Однако блокировать их работу не будут.

Выяснилось, что Олег Сало сейчас находится в Киеве. А тем временем, напуганные работники администрации прячутся в своих кабинетах.

В здание облгосадминистрации прибыл главный милиционер Львовщины Александр Рудяк.

Он призвал людей к проведению исключительно мирных мероприятий и захотел пообщаться с инициативной группой. Однако, когда Рудяк напомнил протестующим, что в соответствии с новым законодательством (законы "16 января", - ред.), их действия могут квалифицироваться как массовые беспорядки, что может повлечь за собой ответственность, люди начали скандировать «Позор!».

В эти минуты люди продолжили блокирование здания Львовской облгосадминистрации. Они скандируют: «Вербицкий,Вербицкий!».