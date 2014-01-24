В Ивано-Франковске митингующие штурмом захватили ОГА

Сейчас все этажиИвано-Франковской ОГАмитингующие взяли под свой контроль, сообщает Блиц-Инфо.

Жители города выводят из ОГА работников, которые не успели покинуть свои рабочие места. Кроме того, они обеспечивают этим работникам охрану, сообщает корреспондент.

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Никаких варварских действий со стороны иванофранковцев нет, они мирно ходят по коридорам ОГА.