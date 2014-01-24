В захваченном здании Тернопольской ОГА ночью за порядком следят милиционеры и депутаты облсовета

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято председателем облсовета Василием Хоминцом совместно с представителями милиции.

Депутаты и милиционеры будут дежурить на тех этажах, где будут ночевать люди, чтобы не допустить провокаций или уничтожения имущества.

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«Мы не призываем людей ночевать, но и не выдворяем. Кто-то будет ночевать здесь, кто-то - нет. Наша задача - обеспечить порядок», - сказал корреспонденту УНИАН Хоминец.

Захват людьми здания облсовета он назвал народным волеизъявлением.

«Это было народное волеизъявление. Когда людей не слышат два месяца, хотя перед тем обещали услышать каждого, народ начинает идти и проявлять свою позицию все громче и громче. Ко мне депутаты облсовета обратились, почему они должны мерзнуть под стенами облсовета, из-за того, что их не пускает внутрь милиция. Мы их пригласили, но милиция не хотела пропускать депутатов облсовета в областной совет. Этим спровоцировала людей. Мы предложили людей собрать в сессионном зале, потому что они хотят выговориться. К нам не прислушались. Тогда люди сами оттеснили милицию и проникли в помещение областного совета», - рассказал о развитии событий Хоминец.

Он отметил, что сразу после этого обратился к начальнику милиции, чтобы было обеспечен общественный порядок.

«Но требование людей и наше также к милиции - чтобы они инициировали отзыв местного «Беркута» из Киева», - добавил Хоминец.

Как сообщал УНИАН, сегодня после вече на Театральном майдане в Тернополе митингующие двинулись к зданию Тернопольской областной государственной администрации, в котором также находится помещение областного совета. После дискуссий с правоохранителями люди оттеснили их и около тысячи активистов Майдана прошли в помещение.