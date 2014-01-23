В Черкассах силовики отбили штурм ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, люди прекратили штурм, немного отошли от ОГА и разожгли костер. Сейчас на площади перед ОГА находится около тысячи человек.

Правоохранители забаррикадировались внутри здания и из выломанных дверей ОГА до сих пор льют воду из пожарных гидрантов. На площади перед зданием и на лестнице уже образовался каток. Активисты призывают выключить воду.

Нескольким протестующим удалось попасть в помещение ОГА, разбив несколько окон сбоку здания, но их оттеснили из помещения работники спецподразделений. Из окон облгосадминистрации в людей время от времени бросают всякие предметы и вазоны.

У здания ОГА работники пытаются закрыть выбитые окна фанерой.

Внутри здания находятся работники спецподразделения «Беркут» в полной экипировке со щитами.

Милиция применяла против людей свето-шумовые гранаты, также прозвучало несколько выстрелов из помповых ружей.

Возле здания ОГА на улице Крещатик во дворах стоят несколько автобусов с сотрудниками милиции.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах вечером состоялся митинг на Соборной площади. После митинга активисты черкасского Евромайдана призывали людей подойти к входу к Черкасской облгосадминистрации. Когда митингующие приблизились к входу в ОГА, подбежали почти пятидесят правоохранителей, которые выстроились «стенкой» перед входом.

Почти 2 тысячи митингующих оттеснили милиционеров от входа в ОГА и выломали двери. Из облгосадминистрации милиционеры применяли слезоточивый газ и поливали из нескольких пожарных шлангов водой. В ответ летели дымовые шашки и петарды, прозвучало несколько взрывов светошумовых гранат. На первом этаже выбиты некоторые окна, митингующие выломали видеокамеру на входом в ОГА. Люди скандировали «Банду геть!». Некоторые участники штурма вынимали камни из мостовой и кидали в помещение. Люди из соседних домов в центре города приносят теплые вещи тем, кого намочили водой из шлангов.

На подмогу к работникам милиции, которые забаррикадировались в холле Черкасской ОГА, через другой вход зашли сотрудники спецподразделения «Грифон» и «Беркут». Прозвучало несколько выстрелов в воздух для сдерживания толпы.

Центральная часть Черкасс перекрыта сотрудниками милиции, к зданию подъехало несколько карет скорой помощи.