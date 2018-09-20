Украина нарастит оборонную мощь, Крым вернется: о чем говорил Порошенко в ежегодном послании

В своей речи президент затронул множество тем, касающихся внутренней и внешней политики Украины.

Президент Украины Петр Порошенко завершил выступление в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

В своей речи президент затронул множество тем, касающихся внутренней и внешней политики Украины.

Во-первых, Порошенко хочет вычеркнуть из Конституции норму, позволяющую базирование Черноморского флота в Крыму. И, само собой, президент уверен, что Крым удастся вернуть в состав Украины. При этом Крым вернется вместе с возмещением нанесенного Россией ущерба, убежден президент.

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"После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - сказал Порошенко.

"Нападение России началось с аннексии Крыма, и его возвращением она должна завершиться – включительно с возмещением нанесенного ущерба и предоставлением на этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии. Боремся за это в международных судах, и, убежден, победим, как победили в Стокгольме "Газпром" , - отметил президент.

Во-вторых, президент хочет нарастить оборону украинской части Азовского моря в ближайшее время. Напомним, что провокации со стороны российских пограничников продолжаются в Азовском море со второй половины апреля.

Кроме того, Порошенко анонсировал налаживание производства высокоточного ракетного вооружения в Украине.

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По словам президента, планируется разработка высокоточных боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники и других средств поражения.

При это президент признал, что большинство украинцев еще не почувствовали улучшений.

"Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всей экономики... повлекло глубокий социальный кризис. Мы выстояли и возобновили рост. Однако, большинство украинцев пока не почувствовали улучшения благосостояния, а уровень жизни восстанавливается медленно и неравномерно и по регионам, и социальных и возрастных группах", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, Порошенко сегодня выступил с ежегодным обращением в Раде.