Украина будет активно разрабатывать и готовить производство высокоточного ракетного вооружения – Порошенко

По словам президента, планируется разработка высокоточных боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники и других средств поражения.

Украина в этом году планирует активно разрабатывать и готовить производство современного высокоточного ракетного вооружения, о чем во время ежегодного послания в парламенте о внутреннем и внешнем положении Украины сказал президент Петр Порошенко.

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«Мы уже в этом году планируем активную разработку и подготовку производства и закупки современного высокоточного ракетного вооружения, высокоточных боеприпасов для новейших систем артиллерии, бронетанковой техники, других высокоточных средств поражения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре неуправляемые реактивные снаряды РС-80 «Оскол» успешно прошли очередной этап государственных испытаний – на этот раз фронтовыми бомбардировщиками Су-24М.

В июле ГП «ГККБ «Луч» успешно провело приемо-сдаточные испытания очередной партии современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины.