Крым вернется вместе с возмещением нанесенного Россией ущерба - Порошенко

Президент также подчеркнул, что это должно произойти включительно с возмещением причиненных убытков и предоставлением действенных гарантий неповторения агрессии.

Нападение Российской Федерации на Украине началось с аннексии Крымского полуострова и его возвращением она должна завершиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании парламента, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

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"Нападение России началось с аннексии Крыма, и его возвращением она должна завершиться – включительно с возмещением нанесенного ущерба и предоставлением на этот раз уже действенных гарантий неповторения агрессии. Боремся за это в международных судах, и, убежден, победим, как победили в Стокгольме "Газпром" , - заявил президент.