Порошенко выступил с ежегодным обращением в Раде (видео)

Вопрос об увольнении и назначении новых членов Центризбиркома планируется к рассмотрению на вечернем заседании.

Верховная Рада сегодня заслушает президента Петра Порошенко, который выступит с Ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, а также рассмотрит ряд изменений в Конституцию и вопрос обновления состава ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос изменений в Основной Закон депутаты рассмотрят после выступления президента.

Первый из них - законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающийся стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Другим законопроектом предлагается внести изменения в статью 41 Конституции относительно фермерских хозяйств.

Читайте такжеКлимкин: голосование ВР по расторжению договора о "дружбе" с РФ является лишь формальностью

Также сегодня будут рассматриваться два проекта постановлений, касающихся определения с последующей работой над двумя законопроектами о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Вечернее заседание планируется начать с рассмотрения вопросов об освобождении от должностей членов Центральной избирательной комиссии и о назначении на эти должности новых кандидатур.

Также на вечернем заседании планируется включить в повестку дня и сразу рассмотреть законопроект о внесении изменений в госбюджет этого года, который должен разблокировать выделение средств семьям «политзаключенных Кремля».

Кроме того, предполагается включить в повестку дня сессии и направить для заключения в Конституционный суд проект изменений в Конституцию, касающийся переименования Днепропетровской и Кировоградской областей.

Также сегодня планируется рассмотреть вопрос о назначении на должность судей Конституционного суда Украины.

Среди прочего, парламент должен избрать отдельных народных депутатов членами комитетов Верховной Рады.