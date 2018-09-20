Порошенко хочет вычеркнуть из Конституции норму, позволяющую базирование Черноморского флота в Крыму

"После того как вернем Крым, российской базы в Севастополе больше не будет!", - сказал Порошенко.

Президент Петр Порошенко подчеркивает, что из Конституции предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота РФ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

Порошенко напомнил, что в этот понедельник он своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о непродлении действия договора "о так называемой дружбе с Россией".

"Министерство иностранных дел направит ноту в Москву, а я подам в парламент соответствующий законопроект, потому что последнее слово в этом вопросе, дорогие мои, за вами, за Верховной Радой Украины", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что из Конституции Украины предлагается исключить норму, которая позволяет базирование Черноморского флота РФ в Украине.

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"После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно больше не будет", - подчеркнул Порошенко.

Он также добавил, что в конце августа исполком Содружества независимых государств официально подтвердил, что Украина закрыла представительство при уставных органах "так называемого содружества".

Как сообщал УНИАН, 6 сентября СНБО утвердил решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. 17 сентября Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО.

Сегодня парламент должен рассмотреть президентский проект закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)».

Законопроектом, среди прочего, предлагается исключить из Основного Закона положение, предусматривающее использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

Ранее Порошенко заявил, что Россия стремится оккупировать Азовское море так же, как оккупировала Крым.