Порошенко хочет нарастить оборону украинской части Азовского моря в ближайшее время

Провокации со стороны российских пограничников продолжаются в Азовском море со второй половины апреля.

В ближайшее время необходимо нарастить мощную оборону украинской части акватории и побережья Азовского моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании парламента, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"На повестку дня в ближайшее время выходит наращивания обороны украинской части акватории и побережья Азовского моря", - сказал президент.

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Как сообщал УНИАН, на Азовском море, где продолжаются провокации со стороны российских пограничников, до конца 2018 года планируется создание военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, что создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Российские пограничники начали осматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов, со второй половины апреля.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.