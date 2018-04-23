"Украина должна взять на вооружение": депутат рассказала, как Грузия укрепляет оборону

Грузия направляет значительные средства на модернизацию и переоснащение сектора обороны, а также внедрение прогрессивной системы логистики.

Накануне 100-летия независимости Грузии в Батуми начался 97 Роуз-Рот семинар ПА НАТО.

Об этом народный депутат от «Блока Петра Порошенко», председатель постоянной парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз сообщила в Facebook.

"Исторически Батуми был последним форпостом независимой демократической Грузии перед тем, как Красная армия оккупировала эту землю. Сегодня и Грузия, и Украина продолжают борьбу за свой суверенитет против армии правопреемницы СССР - России. Продолжают движение реформ на пути евроатлантической интеграции", - написала она.

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Фриз подчеркивает, что в ходе семинара министр обороны Грузии Леван Изория озвучил несколько важных тезисов, которые Украина должна взять на вооружение.

В частности о том, что Грузия с этого года направляет не 2% ВВП на оборону, а 7%. Главные направления использования - модернизация и переоснащение сектора обороны, а также внедрение прогрессивной системы логистики.

Кроме того, в Грузии начали работу с парламентом в рамках демократического контроля над подготовкой новой концепции по формированию резерва, а также создали совместно с Альяносом Центр передовой подготовки экспертов. Также грузинская власть работает над внедрением отдельного спецпредмета в школах и ВУЗах о НАТО, отмечает Фриз.

Также, как сообщила народный депутат, участие в семинаре в качестве эксперта принимает президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

"Это тот случай, когда все мероприятия ПА НАТО имеют максимальную поддержку всех ветвей власти, на всех уровнях", - комментирует Фриз.

Справка. Программа партнерства и сотрудничества Роуз-Рот предназначена, чтобы оказывать помощь странам, переживающим тяжелые политические и экономические реформы. Программа была изначально разработана для поддержки Центрально- и Восточно-европейские страны, но впоследствии сосредоточилась главным образом на Балканах и Южном Кавказе.

В рамках этой программы ежегодно проводятся 2-3 семинара. Они организуются в странах, не входящих в НАТО в партнерстве с парламентом принимающей страны. Эти события, на которых присутствуют члены парламента от членов и партнеров, а также независимые эксперты, сосредотачивают внимание на вопросах региональной и местной безопасности. Наряду с дополнительными учебными программами для сотрудников парламента и членов парламента, эти события поднимают такие вопросы, как эффективный парламентский контроль обороны и военных.