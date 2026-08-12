Как украинские дроны обходят ППО России: в Le Monde раскрыли их сильные и слабые стороны

Конструкция беспилотников позволяет им уклоняться от российских зенитных систем.

С весны Украина резко увеличила количество атак дальнобойных беспилотников по России, которые неоднократно поражали крупные российские НПЗ и стали ключевым стратегическим активом Киева.

Издание Le Monde проанализировало, как украинским дронам удаётся преодолевать российскую оборону на таких больших расстояниях и в чем их сильные стороны и ограничения.

1. Постоянно увеличивающаяся дальность

Денис Штиллерман, один из основателей украинской компании Fire Point, производящей дроны FP-1, заявил, что дальность их полёта увеличилась с 1600 до 3400 километров.

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Инженеры Fire Point недавно изменили конструкцию крыла, улучшив подъёмную силу и снизив расход топлива. Это изменение также позволяет использовать топливные баки большего объёма. Несмотря на это, беспилотник остается сверхлегким, а его боезапас – от 50 до 120 килограммов – обратно пропорционален расстоянию, которое он должен преодолеть, отмечает издание.

2. Количество – "само по себе качество"

К лету 2025 года, по данным украинского генерального штаба, дроны FP-1 и FP-2, уже обеспечивали 59% глубоких ударов и 54% попаданий. Эффективность FP-1 частично обусловлена ​​его предельной простотой, что снижает затраты и позволяет наладить крупномасштабное производство. К концу 2025 года компания Fire Point заявила о производстве 200 единиц в день или 3000 в месяц.

"Количество само по себе является качеством", – отмечает Елена Крыжановская, член Канадской ассоциации НАТО.

Большинство дронов перехватываются, как и 80-90% российских беспилотников "Герань", сбитых над Украиной, но эта стратегия насыщения все равно оказалась эффективной.

3. Российская оборона остается уязвимой

Базовая конструкция беспилотников, ограничивающая как их скорость, так и радиолокационную заметность, позволяет им уклоняться от зенитных систем, предназначенных в первую очередь для перехвата гораздо более быстрых и высоколетящих целей, пояснил Тибо Фуйе, научный директор Института стратегии и оборонных исследований Лион-III. Он также отметил, что обширная территория России делает ее оборону крайне сложной.

"Ни одна система ПВО в мире не может гарантировать абсолютную защиту", – сказала Крыжановская. - "Более того, в конце зимы и начале весны украинские военные провели кампанию по уничтожению российских систем ПВО, создав коридоры, которые позволили большему количеству беспилотников достичь своих целей".

4. Автономия для уклонения от помех

Согласно сообщениям российской прессы, анализ захваченных беспилотников "Лютый" показывает, что они оснащены модулями Skynode S, обеспечивающими "компьютерное зрение". Сравнивая предварительно запрограммированный план полета – частично основанный на разведывательных данных, предоставленных зарубежными партнерами Украины в Киеве – с изображениями в реальном времени с бортовой камеры, система может корректировать траекторию беспилотника по мере необходимости, без GPS или связи, что делает его невосприимчивым к помехам.

Модули Skynode S также позволяют автоматически распознавать предварительно запрограммированные цели. В то же время, эта автономность является лишь частичной и не позволяет беспилотнику адаптироваться к неожиданностям или уклоняться от перехватчиков.

5. Ракеты остаются незаменимыми

По данным исследователей из Королевского института объединенных служб в Великобритании, украинские беспилотники дальнего действия с небольшими взрывными зарядами часто наносят незначительный ущерб, который можно быстро устранить.

"Мы, безусловно, наблюдаем изменение баланса глубоких ударов, но российские залпы часто сопровождаются гораздо более разрушительными ракетами, в то время как украинские почти исключительно базируются на беспилотниках", – сказал Фуйе.

Украинские атаки по России

Как писало Associated Press, в июле Украина утроила количество дальнобойных ударов по РФ, по сравнению с январем.

В то же время эксперты оценивают, что только 5–9% выпущенных Украиной ракет преодолевают российскую ПВО.

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