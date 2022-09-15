Так предполагается остановить таяние ледников.

Ученые предложили "заморозить" Северный и Южный полюса распылением диоксида серы. Это якобы поможет остановить таяние ледников. Однако план довольно противоречив, так как распыление диоксида серы повлечет за собой выброс миллионов тонн углекислого газа.

Об этом сообщает Sky News.

Ученые предлагают распылять микроскопические аэрозольные частицы в атмосферу, чтобы отражать солнечный свет и охлаждать тающие ледники. Для этого потребуется совершить около 175 тысяч полетов в год, что приведет к выбросу миллионов тонн углекислого газа, отмечает издание.

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Бывший главный научный сотрудник правительства Великобритании прокомментировал планы по "заморозке" и поддержал эту идею. В комментарии для издания он заявил, что полярное потепление сейчас имеет решающее значение, а повторное замораживание ледников может сдержать повышение глобального уровня моря.

Уэйк Смит из Йельского университета в США возглавил новое исследование, в рамках которого ученые составляют план по "заморозке" полюсов. Он считает, что такая идея предполагает "лечение" важного "симптома" изменения климата, а не его причину.

Ученые планируют, что флот из 125 военных танкеров-заправщиков выпустит облако микроскопических частиц диоксида серы на высоте 43 000 футов (13 км). После этого частицы будут медленно дрейфовать к полюсам под действием высотных ветров, слегка затеняя поверхность Земли внизу.

Однако идею ученых оценили далеко не все. Дело в том, что для распыления диоксида серы придется провести немало полетов, что приведет к выбросу парниковых газов в верхние слои атмосферы. Помимо этого, солнечное затемнение может привести к снижению урожайности, последствия могут быть непредвиденными.

"План выпуска частиц из воздушного шара на севере Швеции в прошлом году был отменен после протестов экологов. Для крупномасштабной программы выпуска потребуется международное соглашение. Но исследователи утверждают, что только 1% населения Земли проживает в целевой зоне развертывания", - сообщает издание.

Ученые считают, что все риски якобы окупятся. "Заморозка" ледников важна для всего человечества, утверждают исследователи. Если же не препятствовать их таянию, то глобальное потепление приведет к тому, что уровень океана сильно поднимется.

Бывший главный научный сотрудник правительства и основатель Центра восстановления климата в Кембриджском университете Дэвид Кинг, сказал изданию, что для спасения полярных льдов необходимы радикальные действия. Директор этого Центра Шон Фитцджеральд также заявил, что большое количество полетов может быть оправдано, если они решают насущную проблему повышения уровня воды.

Ранее УНИАН уже сообщал, что ученые нашли в тающих ледниках неизвестные бактерии, которые могут вызвать новые эпидемии.

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