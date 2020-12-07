В Австралии горит остров из наследия ЮНЕСКО, жителей эвакуируют (фото)

Пожары на острове продолжаются уже шесть недель.

На острове Фрейзер вспыхнули лесные пожары / фото Reuters

Лесные пожары охватили уникальный остров в Австралии, местных жителей и туристов решено эвакуировать.

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Борьба с пожарами на популярном среди туристов острове, расположенном у побережья штата Квинсленд, продолжается уже шесть недель, сообщает ВВС.

Как сообщается, полностью выгорела половина острова - 83000 гектаров, что почти равно площади Киева.

Остров Фрейзер: чем известен