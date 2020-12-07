В Австралии горит остров из наследия ЮНЕСКО, жителей эвакуируют (фото)
Пожары на острове продолжаются уже шесть недель.
Лесные пожары охватили уникальный остров в Австралии, местных жителей и туристов решено эвакуировать.
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Борьба с пожарами на популярном среди туристов острове, расположенном у побережья штата Квинсленд, продолжается уже шесть недель, сообщает ВВС.
Как сообщается, полностью выгорела половина острова - 83000 гектаров, что почти равно площади Киева.
Остров Фрейзер: чем известен
- Остров Фрейзер - крупнейший в мире песчаный остров, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- На острове постоянно живет 200 жителей.
- Одной из достопримечательностей острова являются пресные озёра, которых на острове более сотни.
- Одно из озер, площадь которого составляет 200 гектаров, является крупнейшим в мире озером на морских островах.
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