В Австралии горит остров из наследия ЮНЕСКО, жителей эвакуируют (фото)

17:02, 7 декабря 2020
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Пожары на острове продолжаются уже шесть недель.

На острове Фрейзер вспыхнули лесные пожары / фото Reuters
На острове Фрейзер вспыхнули лесные пожары / фото Reuters

Лесные пожары охватили уникальный остров в Австралии, местных жителей и туристов решено эвакуировать.

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Борьба с пожарами на популярном среди туристов острове, расположенном у побережья штата Квинсленд, продолжается уже шесть недель, сообщает ВВС.

Как сообщается, полностью выгорела половина острова - 83000 гектаров, что почти равно площади Киева.

Остров Фрейзер: чем известен

  • Остров Фрейзер - крупнейший в мире песчаный остров, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • На острове постоянно живет 200 жителей.
  • Одной из достопримечательностей острова являются пресные озёра, которых на острове более сотни.
  • Одно из озер, площадь которого составляет 200 гектаров, является крупнейшим в мире озером на морских островах.

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Автор: УНИАН

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Теги: АвстралияЮНЕСКОфотолесные пожары
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