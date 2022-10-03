Отмечается, что работу было проводить сложно из-за погодных условий.

Работники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" показали природу и инфраструктуру с высоты птичьего полета.

Съемка проходила с помощью дрона DJI FPV Combo учеными 27-й Украинской антарктической экспедиции. Видео обнародовали в Instagram Национального антарктического научного центра Украины.

Отмечается, что работу было проводить сложно из-за погодных условий.

Видео дня

"Честно говоря, дронам в Антарктиде сложно из-за неблагоприятных погодных условий: порывистый ветер, высокая влажность, низкие температуры. Однако система стабилизации дрона компенсирует тряску, поэтому видеоряд – плавный и приятный для просмотра", - отмечается в сообщении.

Благодаря технике полярники смогут оценить популяцию пингвинов или тюленей, динамику распространения растений, рельеф местности, размер айсбергов и ледников, получить дополнительную информацию о ледовой ситуации (безопасно ли выходить на лодках) и тому подобное.

Справка УНИАН. "Академик Вернадский", а до 1996 года - "Фарадей" - единственная украинская станция в Антарктиде. Располагается на мысе Марина острова Галиндез в нескольких километрах от Антарктического полуострова.

Работает в течение целого года как географическая и метеорологическая обсерватория.

В 1953 году станцию "Фарадей" основали британцы. Зимой 1996 года Украина приобрела ее за символическую цену размером 1 фунт стерлингов. Станцию Английское Арктическое Общество передало Украине, после чего ее переименовали в честь знаменитого украинского ученого академика Владимира Вернадского, который был первым президентом Национальной Академии наук Украины.

Украина принадлежит к "клубу" около тридцати стран, ведущих исследования в Антарктиде, и с нашим государством считаются полноправного игрока сферы.

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