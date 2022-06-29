Глобальное потепление может принести человечеству новые болезни, о которых мы даже не подозреваем.

Ученые из Китайской академии наук выяснили, как на мир может повлиять глобальное потепление. Оказалось, это принесет нам не только климатические изменения, но и ряд других более серьезных проблем. В ледниках, которые уже начали таять, ученые обнаружили около тысячи неизвестных бактерий, они могут вызвать новые болезни и даже эпидемии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Nature biotechnology.

Группа ученых собрала образцы снега и льда с тибетских ледников. Оказалось, в замерзшей воде находится около тысячи бактерий, неизвестных науке. Исследователи уже предполагают, что эти бактерии могут нести серьезную угрозу для человека. Они могут вызвать новые болезни и даже спровоцировать эпидемии.

Из 968 видов бактерий, которые ученые выявили в тающих тибетских ледниках, 98% были неизвестны науке и их уже назвали потенциально опасными. Исследователи отметили, что около 10% поверхности Земли покрыты ледяными щитами и ледниками. Если все они начнут таять, то человечеству придется "знакомиться" с новыми бактериями, которые находятся в замерзшей воде. И есть крайне большая вероятность, что почти все эти бактерии станут новым испытанием для всего мира.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Канаде нашли уникальную мумию мамонта, сохранились даже когти и шерсть.

Вас также могут заинтересовать новости: