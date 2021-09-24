Второй осенний месяц, согласно прогнозу, принесет немало холодных и дождливых дней.

Украинцев в этом году ожидает холодная погода в октябре - прогнозируются дожди и заморозки. Ранее сообщалось, что в середине октября в Украину придет бабье лето.

Об этом сообщил народный синоптик Леонид Горбань в комментарии сайту ТСН.ua.

Согласно обнародованному прогнозу, с 1 по 4 октября в Украине будет "холодно и мрачно", 5-6 и 8-10 числа пройдут дожди. 11-19 октября Горбань прогнозирует пасмурную и холодную погоду, а 14 числа - заморозки.

20, 22-23 и 26 октября народный синоптик предрек дожди, а с 27 числа - сухую, но холодную погоду.

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Ранее Горбань сообщал, что погода в Украине в октябре на протяжении двух периодов ожидается теплая – центральной части нашей страны с 10 по 15 число и 21-го светит "бабье" лето. В первый теплый период ожидается +19… +21 градус, а во второй – +15… +17.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что в этом году в Украине может быть два "бабьих" лета, одно из которых уже было.

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Автор: Юрий Годован