Погода в Украине в октябре ожидается очень теплая – температура может превысить отметку в +20 градусов, поделился эксперт.

Погода в Украине в октябре 2021 года на протяжении двух периодов ожидается теплая – центральной части нашей страны с 10 по 15 число и 21-го светит "бабье" лето.

В первый теплый период ожидается +19… +21 градус, а во второй – +15… +17, поделился народный синоптик Леонид Горбань с Obozrevatel.

По его словам, на юге государства первое "бабье" лето прогнозируется с 13 по 14 октября, а второе – тоже 21 числа.

Собеседник добавил, что 13-14 температура воздуха может составить +18… +21, а 21-го ожидается +14… +16.

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня говорила, что в Украине период классического "бабьего" лета продержится до 13 сентября.

Синоптик отмечала, что до 13 числа ночью прогнозировалось +9...+15 градусов, днем в большинстве областей ожидалось +20...+25, а в южной части государства – до +28.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине 19 сентября в большинстве областей будет дождливая. Существенные осадки днем не прогнозируются только в Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

На западе максимальная температура может достигнуть отметки в +15 градусов, в центре ожидается до +19, на востоке – до 21 градуса тепла, а на юге – до +24.

Автор: Екатерина Присяжнюк